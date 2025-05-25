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القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش: نحن مسؤولون عن المأساة الكبيرة في 7 تشرين الأول ونسعى إلى تحسين الوضع الأمني

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:12
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