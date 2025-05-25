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"معاريف" عن تقرير بحثي إسرائيلي: قضي على كبار قادة حزب الله وتم القضاء على ما يقرب من 15% من التنظيم

Lebanon 24
25-05-2025 | 11:47
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