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الشيخ قاسم: لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب "إسرائيل" وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى وبعد ذلك "لكل حادث حديث"

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:02
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