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الخارجية الأردنية: تأكيد خلال اجتماع مدريد على أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:15
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