Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التزامنا بحل الدولتين ثابت وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن ونواصل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
25-05-2025 | 17:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لآي نيوز: إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات إلى غزة
lebanon 24
26/05/2025 03:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: وضع عمال الإغاثة في غزة تفاقم منذ انهيار وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/05/2025 03:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: نأمل أن نصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات
lebanon 24
26/05/2025 03:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
آي بيبر عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: وضع عمال الإغاثة بغزة تفاقم منذ انهيار وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/05/2025 03:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:14 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2025-05-25
18:53 | 2025-05-25
18:52 | 2025-05-25
18:39 | 2025-05-25
18:32 | 2025-05-25
18:20 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24