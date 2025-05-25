وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التزامنا بحل الدولتين ثابت وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن ونواصل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

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