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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: المقترح الذي أعلنت حماس عن قبوله بشأن التبادل رفضته إسرائيل بالفعل
Lebanon 24
26-05-2025
|
09:59
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