النائب محمد رعد من قصر بعبدا: في اللقاء مع الرئيس عون تبادلنا وجهات النظر عن التحديات والاولويات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان

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