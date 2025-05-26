Advertisement

أخبار عاجلة

النائب محمد رعد من قصر بعبدا: في اللقاء مع الرئيس عون تبادلنا وجهات النظر عن التحديات والاولويات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء ثنائي بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا
lebanon 24
26/05/2025 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية إنهاء الإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ووقف العدوان على البلاد
lebanon 24
26/05/2025 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء أورتاغوس مع الرئيس عون لا يزال مستمراً في قصر بعبدا منذ ساعة
lebanon 24
26/05/2025 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب محمد رعد: ندعو الحكومة إلى تعزيز التضامن ضد العدو وإلى أداء عملي لوقف العدوان ودرء الخطر
lebanon 24
26/05/2025 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:23 | 2025-05-26
11:22 | 2025-05-26
11:19 | 2025-05-26
11:17 | 2025-05-26
11:16 | 2025-05-26
11:05 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24