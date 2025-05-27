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المستشار الألماني: الحرب في أوكرانيا مرشحة للاستمرار لفترة طويلة بسبب تردد روسيا أو رفضها الدخول في محادثات
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:28
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