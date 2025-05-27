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وسائل إعلام إسرائيلية: 26 ألفاً من سكان الشمال لم يعودوا بعد إلى منازلهم
Lebanon 24
27-05-2025
|
05:05
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