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نتنياهو يقر بفقدان مؤقت للسيطرة على مقر توزيع مساعدات تديره شركة أميركية بدعم إسرائيلي في قطاع غزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 14:38
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