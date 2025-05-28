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وزير الخارجية الإيراني: إذا كان موقف بريطانيا هو "صفر تخصيب" في إيران فلا يبقى هناك ما يمكننا مناقشته بشأن الملف النووي
Lebanon 24
28-05-2025
|
00:58
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