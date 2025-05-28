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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل جرت بين ترمب ونتنياهو بشأن إيران

Lebanon 24
28-05-2025 | 01:10
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