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وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: رسالتي للمدعي العام في لاهاي أنه لا أمر اعتقال سيردعني عن مواصلة العمل من أجل إسرائيل

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:28
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