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الاتحاد الأوروبي: لا يمكن التسامح مع الاستخدام غير المتناسب للقوة وقتل المدنيين في غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:03
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