25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حماس: ندعو المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي
Lebanon 24
28-05-2025
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب
Lebanon 24
حماس: نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب
28/05/2025 16:25:35
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: على المنظمات الدولية توثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية
Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: على المنظمات الدولية توثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية
28/05/2025 16:25:35
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تصريحات مفوض الأونروا عن استخدام الاحتلال موظفي الوكالة دروعا بشرية كشفت وحشية هذا الكيان
Lebanon 24
حماس: تصريحات مفوض الأونروا عن استخدام الاحتلال موظفي الوكالة دروعا بشرية كشفت وحشية هذا الكيان
28/05/2025 16:25:35
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تصريحات نتنياهو التي تنكر وجود مجاعة في غزة تعكس عقلية إجرامية مريضة باتت تشكل خطرا على العالم
Lebanon 24
حماس: تصريحات نتنياهو التي تنكر وجود مجاعة في غزة تعكس عقلية إجرامية مريضة باتت تشكل خطرا على العالم
28/05/2025 16:25:35
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: سوف نهزم حماس ونعيد المخطوفين من غزة
Lebanon 24
نتنياهو: سوف نهزم حماس ونعيد المخطوفين من غزة
09:16 | 2025-05-28
28/05/2025 09:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: قتلنا محمد السنوار
Lebanon 24
نتنياهو: قتلنا محمد السنوار
09:10 | 2025-05-28
28/05/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: عندما قتلنا نصر الله وقيادات حزب الله لم يصل أي إمداد لسوريا وانهار نظام الأسد
Lebanon 24
نتنياهو: عندما قتلنا نصر الله وقيادات حزب الله لم يصل أي إمداد لسوريا وانهار نظام الأسد
09:09 | 2025-05-28
28/05/2025 09:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وقتلنا الضيف وهنية ويحيى السنوار
Lebanon 24
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وقتلنا الضيف وهنية ويحيى السنوار
09:07 | 2025-05-28
28/05/2025 09:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان
Lebanon 24
نتنياهو: أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان
09:05 | 2025-05-28
28/05/2025 09:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
11:15 | 2025-05-27
27/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
11:30 | 2025-05-27
27/05/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
16:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:16 | 2025-05-28
نتنياهو: سوف نهزم حماس ونعيد المخطوفين من غزة
09:10 | 2025-05-28
نتنياهو: قتلنا محمد السنوار
09:09 | 2025-05-28
نتنياهو: عندما قتلنا نصر الله وقيادات حزب الله لم يصل أي إمداد لسوريا وانهار نظام الأسد
09:07 | 2025-05-28
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وقتلنا الضيف وهنية ويحيى السنوار
09:05 | 2025-05-28
نتنياهو: أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان
09:00 | 2025-05-28
الخارجية الإماراتية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة الممارسات التحريضية في القدس ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 16:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24