Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: ندعو المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب
lebanon 24
28/05/2025 16:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: على المنظمات الدولية توثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
28/05/2025 16:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تصريحات مفوض الأونروا عن استخدام الاحتلال موظفي الوكالة دروعا بشرية كشفت وحشية هذا الكيان
lebanon 24
28/05/2025 16:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تصريحات نتنياهو التي تنكر وجود مجاعة في غزة تعكس عقلية إجرامية مريضة باتت تشكل خطرا على العالم
lebanon 24
28/05/2025 16:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:16 | 2025-05-28
09:10 | 2025-05-28
09:09 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:05 | 2025-05-28
09:00 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24