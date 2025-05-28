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الخارجية الإماراتية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة الممارسات التحريضية في القدس ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:00
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