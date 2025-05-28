Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: عندما قتلنا نصر الله وقيادات حزب الله لم يصل أي إمداد لسوريا وانهار نظام الأسد

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: انتصرنا على حزب الله وعلى نظام الأسد وسنحقق النصر الساحق على إيران وحماس وكل أعدائنا
lebanon 24
28/05/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أسقطنا نظام الأسد الذي كان حلقة الوصل بين حزب الله وإيران
lebanon 24
28/05/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حققنا نجاحات مهمة بقتل السنوار وقيادات حماس وحزب الله
lebanon 24
28/05/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ضرب حزب الله في لبنان أدى لإسقاط الأسد في سوريا
lebanon 24
28/05/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2025-05-28
11:31 | 2025-05-28
11:21 | 2025-05-28
11:14 | 2025-05-28
11:12 | 2025-05-28
11:08 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24