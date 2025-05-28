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رئيس الوفد الروسي المفاوض: عرضنا على أوكرانيا موعد ومكان الجولة الثانية من المحادثات لتبادل مذكرات التفاهم

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:49
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