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وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون: إسرائيل تدفع ثمن إدارة فاسدة أفضت إلى "الحرب الأطول والأخطر" في تاريخها

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:08
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