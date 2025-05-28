جعجع: منذ بداية العهد توقفت كل الأمور والآن نحن في انتظار تسليم السلاح ولم يزُرنا أي رئيس دولة سوى الرئيس الفلسطيني لأنهم بانتظار تحقيق هذا الأمر و"كتر خير" رئيس الجمهورية على جهوده في هذا المجال

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