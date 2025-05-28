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أكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف قدّم لإسرائيل وحماس اقتراحا محدثا بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-05-2025 | 22:15
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