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مصدر بالرئاسة الفلسطينية للعربية: وفد وزاري عربي سيزور رام الله الأحد المقبل

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:04
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