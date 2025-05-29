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مجلس الوزراء لم يبتّ بعد في التعيينات المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار على أن يُستكمل البحث فيها خلال جلسة اليوم (الجديد)

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:49
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