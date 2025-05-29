Advertisement

أخبار عاجلة

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: من الواضح أن الاحتلال غير قانوني ولا بد أن ينتهي في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: على العالم التحرك لوقف "الكارثة" في غزة
lebanon 24
29/05/2025 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
lebanon 24
29/05/2025 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعبّر عن قلقه البالغ إزاء تدهور حقوق الإنسان شمالي دارفور في السودان
lebanon 24
29/05/2025 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الأمم المتحدة لم تعد قادرة على ضمان سلامة فرقها على الأرض في غزة
lebanon 24
29/05/2025 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2025-05-29
12:22 | 2025-05-29
12:22 | 2025-05-29
12:21 | 2025-05-29
12:19 | 2025-05-29
12:18 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24