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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وافق على مقترح ويتكوف الجديد كونه لا يحظر آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:52
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