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وسائل إعلام إسرائيلية: نقل الجنديين المصابين في معارك بغزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بمروحية عسكرية

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:45
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