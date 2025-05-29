نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: علاقتي بالرئيس برّي جيّدة فأنا نائبه وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها (MTV)

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