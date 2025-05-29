بو صعب: خيار الرئيس جوزاف عون هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من الإمارات "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟

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