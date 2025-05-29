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بو صعب: سلام أجابني أنّ وزير الدفاع لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة (mtv)

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:45
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