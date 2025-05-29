Advertisement

أخبار عاجلة

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الاسد

Lebanon 24
29-05-2025 | 17:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة السورية: وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
30/05/2025 00:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: عودة 200 ألف سوري بشكل طوعي إلى بلادهم من تركيا منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
30/05/2025 00:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
30/05/2025 00:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
lebanon 24
30/05/2025 00:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:20 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:24 | 2025-05-29
17:21 | 2025-05-29
17:20 | 2025-05-29
17:08 | 2025-05-29
17:06 | 2025-05-29
17:00 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24