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ولي العهد السعودي يتلقى إتصالاً من رئيس وزراء كندا لمناقشة التعاون بين البلدين
Lebanon 24
29-05-2025
|
17:21
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