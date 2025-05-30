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الرئيس الفرنسي: ما يحدث في أوكرانيا يعكس أهمية تمسكنا بسيادة الدول ووحدة أراضيها

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:35
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