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مصادر من حماس: الحركة تتخوف من أن يسمح "اتفاق ويتكوف" لإسرائيل العودة للحرب (الحدث)

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:31
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