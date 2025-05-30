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وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعيّن على "القتلة" في حماس الآن أن يختاروا بين القضاء عليهم أو قبول شروط صفقة ويتكوف لتحرير المختطفين

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:39
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