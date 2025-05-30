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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك حصانة لأي طرف ولن نسمح بتهديدات ضد إسرائيل
Lebanon 24
30-05-2025
|
17:26
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