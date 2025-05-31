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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وفتح المعابر الرسمية فورا ودون قيود

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:57
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