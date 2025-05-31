Advertisement

أخبار عاجلة

الإعلام الحكومي بغزة: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة بغزة
lebanon 24
01/06/2025 11:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: على المنظمات الدولية توثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
01/06/2025 11:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون ورجال الإنقاذ في رفح
lebanon 24
01/06/2025 11:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو المانحين إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة الطاقة وضمان استمرارية الخدمات بالقطاع
lebanon 24
01/06/2025 11:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:18 | 2025-06-01
04:17 | 2025-06-01
04:00 | 2025-06-01
03:59 | 2025-06-01
03:38 | 2025-06-01
03:30 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24