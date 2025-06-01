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مدير مستشفى العودة للتلفزيون العربي: نتعامل مع عدد كبير من الإصابات نتيجة استهداف الاحتلال لمواطنين في النصيرات
Lebanon 24
01-06-2025
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02:14
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