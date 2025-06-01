Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع

Lebanon 24
01-06-2025 | 03:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد التزامنا بوحدة الوطن واستقراره في ظل حالات الطوارئ والضرورة
lebanon 24
01/06/2025 15:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة
lebanon 24
01/06/2025 15:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أدخلته العناية المركزة.. مخرج شهير يتعرض لأزمة قلبية
lebanon 24
01/06/2025 15:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش دفع ولا يزال ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وسيبقى وفياً لقسمه، فكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير
lebanon 24
01/06/2025 15:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2025-06-01
08:20 | 2025-06-01
08:19 | 2025-06-01
08:11 | 2025-06-01
08:07 | 2025-06-01
08:02 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24