Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: نثمن عالياً إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعماً حيوياً للبنان في ظروفه الصعبة وانا على ثقة أن المحادثات التي سأجريها اليوم سوف تؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون من بغداد: نثمّن دعم العراق للبنان خلال الحرب وإرساليات النفط الحيوية
lebanon 24
01/06/2025 15:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الملفات التي ستناقش اليوم في الرياض هي غزة واليمن ودعم سوريا ولبنان
lebanon 24
01/06/2025 15:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تأكيد مصري فرنسي على الدعم الكامل للبنان
lebanon 24
01/06/2025 15:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر: ننتظر زيارتكم إلى لبنان ونثمن عالياً إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان
lebanon 24
01/06/2025 15:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2025-06-01
08:20 | 2025-06-01
08:19 | 2025-06-01
08:11 | 2025-06-01
08:07 | 2025-06-01
08:02 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24