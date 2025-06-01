Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع البريطاني: استهداف فلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات لا يطاق ويعزز وجوب أن توقف إسرائيل عمليتها

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: ستستمر عمليات توزيع المساعدات في مركز رفح كالمعتاد
lebanon 24
01/06/2025 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: فقدان مواطنين بعد توجّههم لإحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية
lebanon 24
01/06/2025 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات بمحيط محور نتساريم وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/06/2025 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الإغاثة الطبية في غزة للتفلزيون العربي: 30 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مواطنين في محيط مركز توزيع المساعدات برفح
lebanon 24
01/06/2025 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-06-01
11:42 | 2025-06-01
11:41 | 2025-06-01
11:34 | 2025-06-01
11:30 | 2025-06-01
11:25 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24