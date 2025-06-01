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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يواصل عملياته في غزة بكل قوة ويسحق العدو ويمهد الطريق للقوات البرية

Lebanon 24
01-06-2025 | 09:30
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