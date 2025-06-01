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مصر وقطر: نواصل الجهود المكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة

Lebanon 24
01-06-2025 | 11:41
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