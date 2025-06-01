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موقع "واللا: الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفجّر عدداً كبيراً من البنى التحتية داخل الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
01-06-2025 | 17:32
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