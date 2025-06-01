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أخبار عاجلة
القوات الإسرائيلية تتقدم بريا وتقوم بنسف المنازل في شرق خانيونس
Lebanon 24
01-06-2025
|
19:06
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