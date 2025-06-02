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رئيس وزراء أستراليا: نواصل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.3% حتى عام 2033

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:44
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