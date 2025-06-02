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رويترز عن مسؤول سياسي في الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا: الحزب انحل رسميا وانضم إلى الجيش السوري

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:03
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