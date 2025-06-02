Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر رويترز: الشرع أبلغ دولا غربية بأنّ المقاتلين الأجانب سينضمون للقاعدة أو داعش إن لم يتم ضمهم بالجيش

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر: الهند تبلغ مبعوثين أجانب بأنها سترد إذا ردت باكستان على الضربات الأخيرة
lebanon 24
02/06/2025 19:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا في ردها على قائمة الشروط الأميركية: تعليق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب
lebanon 24
02/06/2025 19:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية: الجيش التركي يدرس إنشاء قاعدتين جوية وبحرية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش
lebanon 24
02/06/2025 19:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ القيادة السياسية خلال المناقشات الأخيرة بوجود نقص كبير في المقاتلين بالجيش
lebanon 24
02/06/2025 19:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:01 | 2025-06-02
11:21 | 2025-06-02
11:21 | 2025-06-02
11:13 | 2025-06-02
11:10 | 2025-06-02
11:06 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24