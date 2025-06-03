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حماس: ما يعرف بالآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال هدفها ليس الإغاثة بل كسر كرامة شعبنا

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:28
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