مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية في غزة (سكاي نيوز)

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