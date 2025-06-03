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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:13
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